росію очікує глибока рецесія і падіння економіки через санкції - Bloomberg

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росію очікує глибока рецесія і падіння економіки через санкції, запроваджені західними країнами у відповідь на повномасштабну війну проти України. У російському уряді побоюються серйозного падіння деяких секторів економіки та масового «відтоку мізків» із України.

Про це йдеться у внутрішній доповіді уряду країни-агресорки, пише Bloomberg.

Наразі там підготували три можливі сценарії розвитку економіки до 2030 року, усі вони прогнозують падіння ВВП щонайменше до 2024 року.

Перший прогноз — цільовий. Він передбачає, що у 2022 році російська економіка впаде на 2,9%, у 2023-му — на 3,8%, у 2024-му — на 1,3%, але в наступні роки почне зростати та досягне у 2030 році показника в 16,9% зростання економіки.

Другий прогноз — інерційний — передбачає, що російська економіка відновить зростання аж у 2028 році. Найбільше падіння очікується у 2023 році — на 8,3%.

Третій прогноз — стресовий — передбачає, що російська економіка так і не зможе відновити ріст до 2030 року. Згідно з цим прогнозом, навіть у 2030 році російський ВВП впаде на 3,6%, а найбільше падіння прогнозують на 2024 рік — аж на 11,9%.

Усі ці прогнози базуються на тому, що західні країни продовжать посилювати санкції, а також що обмеження запровадять ті держави, які досі їх не запроваджували.

В уряді також прогнозують втечу спеціалістів за кордон — там вважають, що до 2025 року з росії виїдуть до 200 тис. ІТ-фахівців.

Протягом наступних років деякі галузі російської економіки ризикують майже повністю зруйнуватися або перестати бути «драйверами економіки» (насамперед, нафтогазова промисловість).

Крім цього, у сільському господарстві рф 99% розведення птахів залежить від іноземного імпорту. Це саме стосується і насіння для деяких культур. В авіації 95% пасажиропотоку перевозиться на західних літаках. У машинобудуванні лише 30% обладнання має російські деталі. У фармацевтиці майже 80% виробництва залежить від іноземної сировини.