Угорщина пропонує зняти санкції з трьох російських олігархів

https://racurs.ua/ua/n174508-orban-shantajuie-ies-ugorschyna-vymagaie-znyaty-sankciyi-z-troh-rosiyskyh-oligarhiv.html

Ракурс

Угорщина намагається ускладнити процес продовження санкцій проти росії, запропонувавши виключити зі списку санкцій трьох російських магнатів: Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.

Цей крок розлютив інші країни ЄС, які добре пам’ятають, як угорський лідер Віктор Орбан кілька місяців тому заважав ввести ембарго на російську нафту, — пише Politico.

Інформацію про пропозицію Угорщини видання отримало від неназваних європейських дипломатів.

ЄС має ухвалити рішення про продовження санкцій у першій половині вересня. Досі це вважалося чистою формальністю; наскільки зараз пропозиція Угорщини може стати на заваді, поки неясно.

Окрім вилучення зі списку Усманова, Авена та Рашнікова, Будапешт також просить зробити виняток для гуманітарних організацій, щоб вони могли вести справи з деякими російськими банками, які нині перебувають під санкціями.

Євросоюз саме збирається продовжити дію санкційних списків ще на шість місяців. Посли ЄС мають обговорити це питання 7 вересня. Дію санкційного списку можна продовжити лише одноголосним схваленням.