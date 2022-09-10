Центр звільненої від окупантів Балаклії показали на відео. Фото: Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n174627-centr-zvilnenoyi-vid-okupantiv-balakliyi-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Відео з центру звільненого від російських окупантів міста Балаклія в Харківській області опублікували військові.

На кадрах видно, що в місті майорить жовто-синій стяг, а військовослужбовці розповідають про те, що попереду в них ще багато роботи — вибиття окупантів з Куп’янська та Ізюма. Зачистка Балаклії від російських ворогів вже завершена. Відповідне відео 10 вересня опублікувало Міністерство оборони України.

Місто Балаклія Харківської області звільнено українськими військовими! Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський очолює наступ українських військ на цьому напрямку. У центрі міста піднято український прапор, — ідеться у дописі під відео.

Нагадаємо, 8 вересня українські військові звільнили від загарбників місто Балаклія у Харківській області. Станом на вечір 9 вересня захисники звільнили від окупантів з росії понад 30 населених пунктів на Харківському напрямку.

У Генштабі ЗСУ раніше заявляли, що на Харківському на Південнобузькому напрямках було звільнено з-під російської окупації територію, площа якої становить понад 700 кв. км.