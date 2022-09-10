Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Центр освобожденной от оккупантов Балаклеи показали на видео. Фото: скриншот с видео

Центр освобожденной от оккупантов Балаклеи показали на видео

10 сен 2022, 17:48
999

Відео з центру звільненого від російських окупантів міста Балаклія в Харківській області опублікували військові.





На кадрах видно, що в місті майорить жовто-синій стяг, а військовослужбовці розповідають про те, що попереду в них ще багато роботи — вибиття окупантів з Куп’янська та Ізюма. Зачистка Балаклії від російських ворогів вже завершена. Відповідне відео 10 вересня опублікувало Міністерство оборони України.

Місто Балаклія Харківської області звільнено українськими військовими! Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський очолює наступ українських військ на цьому напрямку. У центрі міста піднято український прапор, — ідеться у дописі під відео.

Нагадаємо, 8 вересня українські військові звільнили від загарбників місто Балаклія у Харківській області. Станом на вечір 9 вересня захисники звільнили від окупантів з росії понад 30 населених пунктів на Харківському напрямку.

У Генштабі ЗСУ раніше заявляли, що на Харківському на Південнобузькому напрямках було звільнено з-під російської окупації територію, площа якої становить понад 700 кв. км.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров