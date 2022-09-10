Українські війська вже на околиці Лисичанська. Фото:

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Контрнаступ Збройних сил України на різних ділянках фронту призвів до того, що українські військові вже перебувають на околицях Лисичанська Луганської області.

Подробиці воєнних дій наразі не розголошуються. Про це 10 вересня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Лисичанськ. Чудове українське місто! Ох і роботи буде по відновленню, — йдеться в повідомленні.

Також очільник області додав, що вночі над Кремінною партизани підняли український прапор, а росіяни та колаборанти масово покидають територію Луганщини.

Як відомо, після захоплення Сєвєродонецька російська армія зосередила свої сили саме на Лисичанську. Окупанти безперервно нищили місто з артилерії та авіації. А 3 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські військові були змушені залишити Лисичанськ та відійти з позицій, щоб зберегти життя бійців.

Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил України на півдні розпочався наприкінці серпня, а через деякий час українська армія пішла вперед й у Харківській області. Станом на вечір 9 вересня захисники звільнили від російських окупантів понад 30 населених пунктів на Харківському напрямку.

На Харківському на Південнобузькому напрямках днями було звільнено з-під російської окупації територію, площа якої становить понад 700 кв. км.