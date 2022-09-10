Контрнаступ ЗСУ. Фото:

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Ракурс

Наступ Збройних сил України триває на різних напрямках фронту.

З початку місяця станом на вечір 10 вересня підрозділи Сил оборони звільнили від ворогів вже близько 2 тис. км української території. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, — показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них — утікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде, — заявив глава держави.

Український лідер подякував за роботу бійцям 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку. Також висловив подяку за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто.

Нагадаємо, міністерство оборони росії не змогло вигадати нічого кращого, щоб прокоментувати свої невдачі на фронті й заявило, що угрупування російських військ, дислокованих у районах Балаклії та Ізюму Харківської області, перекинули нібито на підкріплення окупантів на Донецькому напрямку.