Міноборони рф пояснило поразки та втечі окупантів на Харківщиніhttps://racurs.ua/ua/n174629-minoborony-rf-poyasnylo-porazky-ta-vtechi-okupantiv-na-harkivschyni.htmlРакурс
Успішний контрнаступ Збройних сил України й втечу та поразки російських військ нарешті прокоментували в москві.
Угрупування військ рф, дислокованих у районах Балаклії та Ізюму Харківської області, нібито перекинули на підкріплення окупантів на Донецькому напрямку. Про це 10 вересня міністерство оборони росії повідомило в Telegram.
З цією метою протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання військ на територію ДНР, — йдеться в повідомленні.
У відомстві шойгу хвалькувато заявили, що провели «низку відволікаючих і демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ».
Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил України на півдні розпочався наприкінці серпня, а через деякий час українська армія пішла вперед й у Харківській області. Станом на вечір 9 вересня захисники звільнили від російських окупантів понад 30 населених пунктів на Харківському напрямку.
У Генеральному штабі ЗСУ 9 вересня заявляли, що на Харківському на Південнобузькому напрямках з-під російської окупації було звільнено територію, площа якої становить понад 1 тис. кв. км.