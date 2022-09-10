Міноборони росії пояснило втечу й поразки окупантів на Харківщині. Фото:

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Успішний контрнаступ Збройних сил України й втечу та поразки російських військ нарешті прокоментували в москві.

Угрупування військ рф, дислокованих у районах Балаклії та Ізюму Харківської області, нібито перекинули на підкріплення окупантів на Донецькому напрямку. Про це 10 вересня міністерство оборони росії повідомило в Telegram.

З цією метою протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання військ на територію ДНР, — йдеться в повідомленні.

У відомстві шойгу хвалькувато заявили, що провели «низку відволікаючих і демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ».

Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил України на півдні розпочався наприкінці серпня, а через деякий час українська армія пішла вперед й у Харківській області. Станом на вечір 9 вересня захисники звільнили від російських окупантів понад 30 населених пунктів на Харківському напрямку.

У Генеральному штабі ЗСУ 9 вересня заявляли, що на Харківському на Південнобузькому напрямках з-під російської окупації було звільнено територію, площа якої становить понад 1 тис. кв. км.