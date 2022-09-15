Польща вимагає від Росії повернути сім картин, вивезених у Другу світову війну до Пушкінського музею

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Міністерство культури Польщі направило владі росії заяву про реституцію семи творів мистецтва, вивезених до СРСР у роки Другої світової війни.

Поляки стверджують, що ці картини зараз перебувають у колекції Музею образотворчих мистецтв імені Пушкіна у Москві.

Йдеться про картини «Поклоніння немовляті» Лоренцо ді Креді, «Двоє скорботних святих» Аретино Спінелло, «Христос і грішниця» Луки Джордано, «Портрет художника» Валантена де Булоня, «Італійський краєвид зі стафажем» Андреа Локателлі, «Мадонна з м» Іоанном Хрестителем" та «Мадонна з немовлям на тлі пейзажу» невідомих авторів.

Справи про розкрадання культурних цінностей не мають терміну давності — не лише в етико-моральному відношенні, а й у сфері міжнародного права. Польська держава ніколи не припинить пошук та повернення культурних цінностей, розграбованих у результаті Другої світової війни, — заявив міністр культури Польщі Петро Глинський.

За його словами, раніше Польща направляла росії 20 заяв про реституцію у 2004, 2012 та 2014 роках з вимогою повернути кілька тисяч витворів мистецтва, але росіяни їх навіть не розглядали. Водночас за останні шість років країна повернула собі понад 600 творів мистецтва з інших держав.

У Мінкультури рф «сіли на мороз». Там заявили, що не отримували офіційних запитів від польської сторони щодо останніх семи картин. При цьому у відомстві зазначили, що питання з цими полотнами має вирішуватись в особливому порядку.

Цей вид цінностей належить особливій категорії, оскільки вони були переміщені на територію СРСР у здійснення компенсаторної реституції за дії нацистської Німеччини та її союзників під час війни, — цитує російський РБК коментар Мінкульту.

Нагадаємо, що Польща офіційно вимагатиме від Німеччини репарацій за Другу світову війну.

Загальна сума збитків оцінена у 6 трлн 220 млрд 608 ммлн злотих (1,32 трлн дол.).

1 вересня 2019 року президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв виставити рахунок за збитки, спричинені Другою світовою війною. Тоді він сказав, що репараційні виплати з боку Німеччини є «питанням відповідальності та моралі».