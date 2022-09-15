Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про звірства росіян над полоненими

https://racurs.ua/ua/n174808-tayra-dala-svidchennya-gelsinskiy-komisiyi-pro-zvirstva-rosiyan-nad-polonenymy.html

Ракурс

Медик-волонтер Юлія Паєвська («Тайра»), яка три місяці була заручницею у воєнних злочинців росії, 15 вересня дала свідчення перед Гельсінською комісією Конгресу США. Тайра вказала, що була свідком безлічі звірств, скоєних росіянами — побиття і тортури, вбивства, знущання з жінок, позбавлення медичної допомоги поранених.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова у Фейсбук.

Це був дуже потужний виступ з правдою про жахи російської блокади Маріуполя та про тримісячне перебування в нелюдських умовах у полоні окупантів, нічим не обмежену жорстокість російських загарбників-терористів, — вказала Маркарова.

Зі слів посла, свідчення Паєвської дуже важливі для притягнення москви до відповідальності за вчинені злочини та для привернення уваги до військовополонених та викрадених армією воєнних злочинців рф українців. Тайра також закликала США збільшити допомогу Україні та посилити тиск на росію задля захисту усього цивілізованого світу.

Видання The Guardian вказало, про що говорила Тайра перед Гельсінською комісією. Зокрема, парамедик розповіла про ув’язнених вагітних, доля яких залишається невідомою; про бійця, якого били три години й кинули в підвал; мертву дитину на руках у матері; семирічного хлопчика з кульовим пораненням, який помер на руках у Паєвської; про ув’язнених, які в своїх камерах тижнями кричали і помирали від тортур без будь-якої медичної допомоги, а також про ув’язнених, яких змусили зняти одяг перед тим, як їх убити; камери тортур; понівечені тіла жінок і дітей, яких діставали з-під завалів у Маріуполі; собак, які волокли містом людські кінцівки, тощо.

Паєвська вказала, що російський військовий, катуючи її, запитав: «Ви знаєте, чому ми це робимо з вами?».

Тому що ви можете, — відповіла вона.

Нагадаємо, окупанти схопили медика Тайру в середині березня в Маріуполі. 17 червня стало відомо, що Тайру звільнили з полону.