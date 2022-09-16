У Балаклії розмінували міст - росіяни не встигли підірвати 400 кг гексогену

https://racurs.ua/ua/n174839-u-balakliyi-rozminuvaly-mist-rosiyany-ne-vstygly-pidirvaty-400-kg-geksogenu.html

Ракурс

У Балаклії піротехнік та поліцейські розмінували міст, начинений величезною кількістю вибухівки.

Ризикуючи життям, герої знешкодили 400 кг гексогену, написав у своїх соцмережах радник очільника МВС Антон Геращенко.

До вибухівки було підведено дві лінії управління, але через якусь причину російські військові їх не підірвали. Очевидно, сапери окупантів злякалися наближення українських підрозділів і втекли завчасно.

За іншою версією, через дощ і недбалість рашистів контакти заклинило, тому міст залишився цілим.

Фахівці ДСНС уже декілька днів розміновують звільнену від російських загарбників Балаклію. Там вони знешкодили близько 100 вибухонебезпечних предметів, повідомили у ДСНС.

Проведено обстеження території місцевої насосної станції, зруйнованого мосту через річку Балаклійка, обстежено об'єкти газопостачання «Шебелинка», водоканалу та АЗС, проводились роботи з обстеження узбіччя дороги Балаклія-Волохів Яр.

Окрім Балаклії, працювали піротехніки й в селі Яковенкове. Сапери, які приїхали з Луганщини, обстежували територію села та кладовища.

Раніше у Балаклії загинув енергетик, він підірвався на розтяжці російських військових. До Харківської області приїхали рятувальники з трьох регіонів України. 150 працівників ДСНС допомагатимуть харківським рятувальникам працювати на деокупованих територіях області.

«Ракурс» повідомляв, що Сумська область є найбільш замінованим регіоном України після російської деокупації.

Понад 47% території регіону замінували загарбники. Та й загалом солдати рф замінували велику кількість земель. Про це 11 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в ефірі національного телемарафону.