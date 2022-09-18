ЗСУ на півдні відправили на дно баржу з військовою технікою та росіянами

ЗСУ на півдні відправили на дно баржу з окупантами. Фото: usm.media

https://racurs.ua/ua/n174873-zsu-na-pivdni-vidpravyly-na-dno-barju-z-viyskovou-tehnikou-ta-rosiyanamy.html

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Баржа з військовою технікою та окупантами на борту була потоплена українською армією на південному фронті.

За допомогою цього судна ворог намагався переправляти своє озброєння. Загалом ЗСУ забезпечили вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів. Таким чином були зруйновані плани окупантів на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який ті намагалися полагодити. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Продірявлену «посудину» відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військовою технікою та супровідним персоналом, — наголошують військові.

Також у командуванні додали, що українські військові 17 вересня знищили на півдні 62 окупантів та п’ять одиниць броньованої техніки.

Нагадаємо, 17 вересня у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляли, що російські окупанти починають готувати шляхи втечі з Херсонської області, бо українські військові вивели з ладу всі переправи через Дніпро на Херсонському напрямку. Ворог хоче звести тимчасовий міст біля Каховської гідроелектростанції й затопив для цього девʼять вагонів.