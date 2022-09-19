Понад 90 тіл ймовірних жертв окупантів ексгумували в Ізюмі. Фото: liga.net

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Ексгумація тіл ймовірних жертв російських окупантів продовжується в місті Ізюм Харківської області.

Фахівці ексгумували понад 90 тіл. Крім того, нові поховання виявляють щодня і це стосується не лише Ізюма, а й інших звільнених від росіян українських населених пунктів. Про це 19 вересня заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.

За його словами, українські правоохоронці на деокупованих територіях виявили понад 10 місць, які росіяни обладнали для тортур. Генпрокурор наголосив, що мета правоохоронців — притягнути до відповідальності військових злочинців та покарати злочин агресії.

Тому ми закликаємо міжнародне співтовариство підтримати ініціативу створення спеціального міжнародного трибуналу, — додав Костін.

Тим часом начальник відділу криміналістичного забезпечення Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Малиш заявив, що всього в Ізюмі було ексгумовано 146 тіл загиблих під час окупації міста.

Нагадаємо, після відходу російських військ із Харківської області під Ізюмом було виявлено 440 могил мирних жителів. Ексгумація показала, що на деяких тілах є сліди тортур. Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що російські військові поводяться як нацисти.