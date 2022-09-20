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Ювелірна робота ПТРК - спецпризначенці знищили спостережний пункт поблизу Бахмута (ВІДЕО)

Ювелірна робота ПТРК — спецпризначенці знищили спостережний пункт поблизу Бахмута (ВІДЕО)

20 вер 2022, 18:26
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Сили спеціальних операцій на Бахмутському напрямку пострілом із протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) ліквідували спостережний пункт російських окупантів.





Працювати українським спецпризначенцям довелося ювелірно, адже росіяни засіли у башті будівлі шахти чи великого підприємства. Ракета з ПТРК знищила спостережний пункт, коли залетіла у невеликий отвір в башті всередину.

Раніше Збройні сили України зуміли підтвердити знищення 180 окупантів у тимчасово захопленому Херсоні. Приліт було зафіксовано по будівлі ТОВ «Алкосервіс». Саме на цьому підприємстві окупанти облаштували базу — розмістили особовий склад та військову техніку.

За інформацією українських військових, підрозділи росгвардії та федеральної служби безпеки рф п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати.

Джерело: Ракурс


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