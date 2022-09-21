Російська армія атакувала ракетами Запоріжжя. Фото:

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Повітряна тривога в Запоріжжі, яка була оголошена о 13.05, стала наслідком російського ракетного удару.

Прильоти були зафіксовані у середі, 21 вересня, о 13.53. Попередньо відомо, що влучання були в об'єкти інфраструктури. Про це секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв та голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

Ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. Попередньо відомо щодо влучання ракет по об'єктах інфраструктури, — зазначив Старух.

Голова ОВА додав, що інформація щодо влучань уточняється.

Нагадаємо, 19 вересня російські окупанти атакували зенітними ракетами С-300 Запоріжжя. Перших два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів міста. Частково район був знеструмлений.

Ще одна ракета влучила в зелену зону на березі Дніпра неподалік від житлового масиву вже іншого району.