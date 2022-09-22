Рашисти пошкодили ракетами С-300 театр російської драми в Миколаєві (ФОТО)

Росіяни пошкодили ракетами С-300 театр російської драми в Миколаєві

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Ракурс

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 22 вересня по Миколаєву вдарили дев’ять ракет С-300.

По центру дві не розірвалися. Зараз ідемо перевіряти. Пошкодили трохи води, трохи газових мереж. Думаю, до кінця дня все полагодимо, — сказав Кім.

Зі слів начальника ОВА, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Дев’ять ракет — це дев’ять спроб росіян знищити мирне населення, об'єкти критичної інфраструктури. Так прокоментував новий удар по Миколаєву заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він також опублікував фото руйнувань із міста корабелів

Він сказав, що ракети С-300 прилетіли на територію морського торговельного порту, є пошкодження. Московити намагалися влучити в адмінбудівлю, нафтобазу.

Дрони-камікадзе та ракети направляли на об'єкти критичної інфраструктури. Пошкодили газогін та об'єкти живлення. Ведуться роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Також від російських ракет постраждав і театр російської драми, — написав Тимошенко у Телеграм.

У ніч проти 22 вересня Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Під удар потрапили різні райони міста. Постраждали житлові будинки та заклади цивільної інфраструктури.

«Ракурс» також повідомляв про масштабний ракетний удар по Запоріжжю, який стався уранці 22 вересня.