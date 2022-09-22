У Мелітополі та Донецьку прогриміли вибухи на ринках, є вбиті

https://racurs.ua/ua/n175016-u-melitopoli-ta-donecku-progrymily-vybuhy-na-rynkah-ie-vbyti-video.html

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У Мелітополі 22 вересня пролунав вибух в районі центрального ринку.

Місцеве видання «РІА Мелітополь» пише, що, за попередньою інформацією, підірвали військовий магазин. Постраждали троє людей, серед яких, ймовірно, російський військовий.

Окупаційна влада заявила, що це «теракт українських спецслужб, націлений на те, щоб залякати громадян напередодні референдуму».

Мер міста Іван Федоров наголосив, що це провокація. За його словами, окупанти самі влаштували вибух, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу. Він уточнив, що від рук окупантів «постраждали, зокрема, шестеро російських військових».

На Центральному ринку Мелітополя зазвичай велике скупчення людей. Федоров пообіцяв уточнити інформацію стосовно мирних громадян.

21 вересня він закликав чоловіків терміново виїжджати з окупованого міста. За його словами, через оголошення часткової мобілізації, за військовозобов’язаними скоро почнеться «справжнє полювання».

У четвер, 22 вересня, російські окупанти також заявили про обстріл критого ринку в Донецьку. Так званий «мер» каже про щонайменше п’ять загиблих. У обстрілах традиційно звинувачують ЗСУ. Місцеві пабліки публікують відео зі знищеним автобусом, у якому знаходилися люди.

Нагадаємо, що 23−27 вересня у квазі-утвореннях лднр, які вигадали росіяни, а також у частково окупованих росією Запорізької та Херсонської областях України збираються провести «референдуми щодо приєднання до рФ». Про це було оголошено лише за кілька днів до цього на тлі просування українського контрнаступу. Практично одночасно влада рф оголосила в країні «часткову мобілізацію».