Командири “Азову” перебуватимуть в приватному будинку у Туреччині — Буданов

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Захисники «Азовсталі» — командири «Азову» «деякий час» житимуть в приватному будинку на території Туреччини. Про це сьогодні заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Вони у приватному будинку, це досить комфортабельне місце для проживання. Вони перебуватимуть там деякий час — саме таке формулювання, — уточнив Буданов.

Він додав, що був у цьому місці та особисто перевірив умови. Президент Володимир Зеленський напередодні вказав, що командири перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.

Головний військовий розвідник України також повідомив, що командири «Азову» не знали, що їдуть на обмін — воєнні злочинці росії тримали їх в одиночних камерах, де піддавали тортурам. Процедура обміну там тривала до 12 годин.

Обмін відбувався одразу у чотирьох країнах — в Україні на кордоні з рф в Чернігівській області, Польщі (один з етапів), Туреччині та Саудівській Аравії. Серед усіх звільнених 124 офіцери та 89 рядових і сержантів. З вивезених із заводу «Азовсталь» звільнили 188 осіб, а також восьмеро поранених під час теракту в Оленівці, де окупанти підірвали барак з українськими військовополоненими.

Це було надзвичайно складне завдання. Бо, окрім переговорів з російськими представниками треба було добитися синхронізації, щоб не було зриву у жодній з цих точок. Обміни будуть проводитися і надалі, ми повернемо усіх наших громадян, — наголосив Буданов.

Представники влади вказали, що захисники України перебувають у різному стані. Є особи, які фізично у більш-менш нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є особи до яких застосовувалися тортури, і їх відсоток, на жаль, великий. Колишні бранці перебували в різних місцях на території України і росії.