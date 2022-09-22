Скільки українці платитимуть за газ

https://racurs.ua/ua/n175033-skilky-ukrayinci-platytymut-za-gaz-i-yakym-bude-opaluvalnyy-sezon.html

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Скільки українці платитимуть за газ та яким буде майбутній опалювальний сезон, розповів очільник «Оператор ГТС України» Сергій Макогон. З його слів, нинішніх запасів газу Україні вистачить на помірний опалювальний сезон.

Цьогоріч в оселях стане тепло лише тоді, коли впродовж трьох днів температура повітря триматиметься +8°C та нижче. Влада обіцяє, що в будинках підтримуватимуть температурний режим на рівні щонайменше +18°C.

Ціни на газ залишатимуться тогорічними. Тобто, від 7,70 грн до 10 грн за кубометр. За місяць опалювального сезону мешканці квартир платитимуть 659−855 грн. У приватних будинках витрати на газ будуть більшими — 1116−1448 грн.

Нагадаємо, Верховна Рада запровадила мораторій на підвищення цін на газ та гарячу воду у воєнний час. Тож для споживачів ціни на природний газ залишаться за тарифами 24-го лютого 2022 року.