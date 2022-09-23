Росіяни заборонили чоловікам в Криму виїжджати з півострова без дозволу військкомату

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Ракурс

В окупованому Криму росіяни заборонили чоловікам виїжджати з території півострова. Це можна зробити лише за наявності дозволу від військкомату.

Виїзд із Криму не заборонено. Але кримчани, які хочуть виїхати, мають отримати дозвіл у військовому комісаріаті за місцем перебування, — цитує місцеве видання «Крыминформ» пресслужбу окупаційного буцімто «уряду» Криму.

Там заявили, що чоловіки, які хочуть виїхати, мають подати відповідні документи до військкомату — за наявності певних причин їм дозволять виїхати. Також окупаційна адміністрація закликала чоловіків, які проживають у Криму, але не зареєстровані, стати на облік у військкоматах.

Тим часом російські повістки на мобілізацію у Криму надходять переважно кримським татарам.

Хакери Anonymous зламали сайт міноборони рф. Виявилося, що у списку з призовниками 80% становлять корінні жителі півострова. Списки, скоріше за все, створили заздалегідь до оголошення «часткової мобілізації».

Військові комісари деяких регіонів рф 23 вересня змінили тексти опублікованих наказів про мобілізацію.

Замість заборон для військовослужбовців запасу на виїзд із міста чи району, які були у початкових версіях документів, там з’являється заборона на виїзд за межі російської федерації.

Зокрема текст змінили військові комісари Свердловської та Самарської областей.

У Татарстані військовослужбовці запасу мають узгоджувати з військкоматом «порядок виїзду та прибуття» (імовірно, з району чи міста).

«Ракурс» повідомляв, що тисячі росіян призовного віку намагаються уникнути мобілізації та залишити країну. Такого «патріотизму» в Кремлі не чекали. Цими днями величезні черги утворилися на наземних прикордонних переходах до Казахстану, Грузії та навіть Монголії.