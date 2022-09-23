Глава МЗС Литви порадив росіянам, які втікають від мобілізації, боротися з путіним вдома

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Литва не буде надавати притулок тим, хто тікає від відповідальності.

Росіяни мають залишитись у себе і боротися. З путіним, — написав у Твіттер міністр закордонних справ Литви Габріелус Ландсбергіс.

Латвія, Литва, Естонія та Фінляндія не видаватимуть гуманітарні та інші візи громадянам рф, які уникають мобілізації.

Після оголошення про початок мобілізації у росії тисячі чоловіків намагаються залишити країну. Країни Балтії вже раніше запровадили обмеження на видачу віз росіянам, зокрема заборонивши в’їзд по туристичних шенгенських візах, виданих у третіх країнах.

Усі країни Євросоюзу неодноразово наголошували, що обмеження не стосуються тих, хто їде з гуманітарних причин. Однак останніми днями країни, які мають сухопутний кордон із росією, заявили, що втеча від мобілізації не розглядається як гуманітарна причина.

Литва розглядатиме запит на гуманітарні візи в індивідуальному порядку залежно від кожного випадку, залишивши можливість приїхати російською владою, яку переслідує, заявив Ландсбергіс.

У ФРН навпаки — готові давати притулок для росіян.

Росіяни, які тікають від мобілізації і є політично переслідуваними, можуть отримати захист у Німеччині, заявила 23 вересня міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер. Перед цим потрібно буде пройти перевірку, додала вона в інтерв’ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Всі, хто мужньо виступає проти путінського режиму і тому наражає себе на більшу небезпеку, може подати заяву на отримання притулку в Німеччині через політичне переслідування, — сказала Фезер і додала, що дезертири, яким загрожують репресії, можуть отримати захист у Німеччині.

Також дедалі більше політиків Німеччини виступають за надання притулку росіянам, які тікають від мобілізації.