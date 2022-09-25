ЗСУ вдарили по розташуванню росгвардії в Херсоні

https://racurs.ua/ua/n175101-zsu-vdaryly-po-roztashuvannu-rosgvardiyi-v-hersoni.html

Ракурс

Підрозділи Збройних сил України вдарили по розташуванню росгвардії в Херсоні.

Упродовж дня ворог завдав чотири авіаційних удари по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення. У відповідь нашою авіацією відпрацьовано п’ять ударів по двох ворожих системах ППО в Херсонському і Каховському районах, по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині, — повідомили в оперативному командуванні «Південь».

ЗСУ виконали 266 вогневих завдань, в тому числі посиливши вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи, та послабивши ворожу армію на 3 пункти управління підрозділами вздовж лінії фронту, уражено місце розташування росгвардії в Херсоні, подавлений один з опорних пунктів противника в районі Давидова Броду.

За підтвердженими результатами ОК «Південь», окупаційна армія скоротилась на 57 окупантів та 30 одиниць техніки, серед яких 2 гаубиці «Мста-Б» та ще одна 122-мм, самохідна артустановка «Гвоздика» і самохідна гаубиця «Акація», реактивна система залпового вогню «Град», 2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.

«Ракурс» писав, що 24 вересня потужні вибухи прогриміли у Маріупольському районі Донецької області.