ЗСУ знищили скупчення ворожої техніки в промзоні Херсона. Фото: Генштаб

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Підрозділи ЗСУ знищили до 10 одиниць військової техніки росіян у Херсоні.

Це стало можливим завдяки точному влучанню по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах обласного центру. Атака була здійснена ще 24 вересня, але підтвердження успішного удару стало відоме лише зараз. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 26 вересня.

За минулу добу військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Повітряні сили завдали 33 удари й уразили 25 районів зосередження живої сили і військової техніки росіян та вісім позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та два ворожі безпілотники.

Ракетні війська і артилерія 25 вересня зуміла уразити шість пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції ЗРК, три підрозділи ракетних військ і артилерії, шість складів з боєприпасами, а також дев’ять окремих важливих цілей.

У неділю, 25 вересня, російські війська завдали п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з реактивних систем. Також ворог задіяв чотири дрони-камікадзе для ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Це, зокрема, Куп’янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Кам’янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса.

З танків, мінометів та ствольної артилерії були обстріляні 82 міста, села та селища на Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, 25 вересня українські військові із зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збили ворожий штурмовик Су-25, який атакував українські війська на Херсонщині. Згодом окупанти відправили вертоліт Мі-8 для порятунку пілота, але зенітники збили й його.