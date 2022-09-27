395 дітей в Україні стали жертвами російської агресії

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Вже близько 400 дітей в Україні стали жертвами російської агресії, фото:
395 дітей в Україні стали жертвами російської агресіїhttps://racurs.ua/ua/n175170-395-ditey-v-ukrayini-staly-jertvamy-rosiyskoyi-agresiyi.htmlРакурс
В Україні вже 395 дітей загинули в результаті повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 776 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 401;
- Харківській області — 231;
- Київській області — 116;
- Миколаївській області — 72;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 64;
- Херсонській області — 55;
- Запорізькій області — 47;
- Дніпропетровській області — 26.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 26 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Первомайського Харківської області загинула 13-річна дівчинка;
- стало відомо, що на початку квітня внаслідок обстрілів окупантами міста Рубіжне Луганської області загинули троє дітей;
- 26 вересня у результаті артилерійського обстрілу російськими військами міста Красногорівка Донецької області поранено 13-річну дівчинку;
- в ході фіксації злочинів, вчинених окупантами, встановлено, що 5 березня внаслідок обстрілу села Бузова Київської області отримала поранення малолітня дівчинка;
- також під час фіксації фактів збройної агресії встановлено, що 7 березня через обстріли міста Золочева Харківської області травмовано 17-річного підлітка.
Через російські бомбардування та обстріли пошкоджені вже 2,5 тис. закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.
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