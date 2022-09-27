395 дітей в Україні стали жертвами російської агресії

Вже близько 400 дітей в Україні стали жертвами російської агресії, фото:

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В Україні вже 395 дітей загинули в результаті повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 776 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 401;

Харківській області — 231;

Київській області — 116;

Миколаївській області — 72;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 64;

Херсонській області — 55;

Запорізькій області — 47;

Дніпропетровській області — 26.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

26 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Первомайського Харківської області загинула 13-річна дівчинка;

стало відомо, що на початку квітня внаслідок обстрілів окупантами міста Рубіжне Луганської області загинули троє дітей;

26 вересня у результаті артилерійського обстрілу російськими військами міста Красногорівка Донецької області поранено 13-річну дівчинку;

в ході фіксації злочинів, вчинених окупантами, встановлено, що 5 березня внаслідок обстрілу села Бузова Київської області отримала поранення малолітня дівчинка;

також під час фіксації фактів збройної агресії встановлено, що 7 березня через обстріли міста Золочева Харківської області травмовано 17-річного підлітка.

Через російські бомбардування та обстріли пошкоджені вже 2,5 тис. закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.