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Вже близько 400 дітей в Україні стали жертвами російської агресії, фото:

395 дітей в Україні стали жертвами російської агресії

27 вер 2022, 10:35
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В Україні вже 395 дітей загинули в результаті повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 776 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.





Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 401;
  • Харківській області — 231;
  • Київській області — 116;
  • Миколаївській області — 72;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 64;
  • Херсонській області — 55;
  • Запорізькій області — 47;
  • Дніпропетровській області — 26.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 26 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Первомайського Харківської області загинула 13-річна дівчинка;
  • стало відомо, що на початку квітня внаслідок обстрілів окупантами міста Рубіжне Луганської області загинули троє дітей;
  • 26 вересня у результаті артилерійського обстрілу російськими військами міста Красногорівка Донецької області поранено 13-річну дівчинку;
  • в ході фіксації злочинів, вчинених окупантами, встановлено, що 5 березня внаслідок обстрілу села Бузова Київської області отримала поранення малолітня дівчинка;
  • також під час фіксації фактів збройної агресії встановлено, що 7 березня через обстріли міста Золочева Харківської області травмовано 17-річного підлітка.

Через російські бомбардування та обстріли пошкоджені вже 2,5 тис. закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Джерело: Ракурс


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