За сутки ВСУ уничтожили 430 оккупантов и 13 танков. Фото:

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Загальні бойові втрати російської федерації у війні проти України зростають.

За минулу добу, 28 вересня, українські військові ліквідували 430 окупантів, 13 танків, 20 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, дев’ять одиниць автомобільної техніки. Також було збито шість ворожих бездільників. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 вересня орієнтовно склали:

особового складу — близько 58 тис. 580 (+430) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 325 (+13) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 909 (+20) од,

артилерійських систем — 1 тис. 385 (+4) од,

РСЗВ — 331 (+0) од,

засоби ППО — 175 (+0) од,

літаків — 262 (+0) од,

гелікоптерів — 224 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 995 (+6),

крилаті ракети — 246 (+4),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 751 (+9) од,

спеціальна техніка — 131 (+0).

У Генштабі додали, що найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, в британській розвідці заявляли, що українські сили повільно просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від кордону річок Оскіл та Сіверський Донець, де зосереджувалися війська після наступу ЗСУ на початку вересня.