Кількість російських кораблів із «Калібрами» у Чорному морі назвали у ВМС

Російські кораблі з «Калібрами». Фото: slovoidilo.ua

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Російський флот у Чорному морі станом на 29 вересня представлений трьома носіями крилатих ракет «Калібр».

Загальний залп цих кораблів становить 24 ракети. А в Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів. Тим часом у Середземному морі перебуває п’ять носіїв «Калібрів». Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Зазначається, що 28 вересня в інтересах країни-агресора прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 23 судна, з них вісім суден рухалось з протоки Босфор. До Чорного моря рухалися 15 суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголосили у ВМС.

Нагадаємо, 27 серпня у Головному управлінні розвідки заявляли, що в російських окупантів виникла «складна ситуація» з ракетами: залишилося не більше за 45% від тих ракет, які були до початку війни. Особливо складна ситуація в росіян виникла з «Іскандерами», оскільки могло залишитися до 20% запасів цих типів ракет.