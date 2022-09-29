СБУ затримала зрадника-підприємця, який керував селом Димер. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n175241-sbu-zatrymala-zradnyka-yakogo-okupanty-pryznachyly-keruvaty-selom-na-kyyivschyni.html

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Посібників російських окупантів продовжує викривати Служба безпеки України.

Оперативники спецслужби затримали колаборанта, який був призначений загарбниками так званим головою села Димер у Київській області в той час, коли цей населений пункт був під російською окупацією. Зокрема, зрадник забезпечував ворога пальним, а також налагодив постачання газу, електроенергії й продуктів до місць, де проживали військові країни-агресора. Про це 29 вересня повідомила Служба безпеки України у Facebook.

Правоохоронці встановили, що зловмисник також брав участь у допитах незаконно ув’язнених громадян, у тому числі представників Червоного хреста України. З цих людей ворог «вибивав» інформацію про розташування українських військових, а також адреси проживання учасників АТО.

Спецслужба дізналася, що зрадник координував свою діяльність з російським полковником із позивним «отєц Кіріл». А колаборант виявився місцевим підприємцем, який добровільно погодився працювати з ворогом. Окупанти призначили його «заступником голови Димерської селищної ради» та «директором комбінату комунальних підприємств».

Після деокупації Київщини прибічник росіян переховувався в інших регіонах, але СБУ знайшла його та затримала.

Нагадаємо, відразу після звільнення міста Куп’янськ у Харківські області оперативники СБУ викрили двох колаборантів. Виявилося, що на ворога працювали 55-річний чоловік та 47-річна жінка. Ці зловмисники добровільно обійняли посади при створеній окупантами так званій «тимчасовій військовій адміністрації Харківської області».