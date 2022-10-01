ЗСУ другий день постіль знищують по 500 російських солдатів. Фото:

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Ракурс

Втрати російської федерації у війні з Україною наближаються до 60 тис. осіб.

Лише за минулу добу, 30 вересня, українські військові ліквідували 530 окупантів. Таким чином два дні постіль рф втрачає по півтисячі солдатів. А з початку повномасштабного вторгнення країна-агресор втратила вже 59 тис. 610 солдатів та офіцерів. Про це 1 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За добу підрозділи Сил оборони знищили 16 танків, 17 одиниць бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, три РСЗВ та 18 машин. Також було збито один гелікоптер та шість ворожих безпілотників.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 жовтня орієнтовно склали:

особового складу — близько 59 тис. 610 (+530) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 354 (+16) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 949 (+17) од,

артилерійських систем — 1 тис. 397 (+6) од,

РСЗВ — 336 (+3) од,

засоби ППО — 176 (+0) од,

літаків — 264 (+0) од,

гелікоптерів — 226 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 9 (+6),

крилаті ракети — 246 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 786 (+18) од,

спеціальна техніка — 131 (+0).

У Генштабі наголошують, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що після оточення біля Лимана ЗСУ можуть помститися за Іловайську трагедію. У 2014 році частини підрозділів АТО потрапили в оточення поблизу Іловайська, а далі росіяни порушили обіцянку не відкривати вогонь по колоні українських військових і практично розстріляли її впритул.