Стала відома кількість окупантів, які опинились в оточенні. Карта: ISW

https://racurs.ua/ua/n175308-lymanskyy-kotel-stala-vidoma-kilkist-okupantiv-yaki-opynylys-v-otochenni.html

Ракурс

Місто Лиман у Донецькій області стало справжнім жахом для російських окупантів.

У районі цього населеного пункту в оточенні перебувають понад 5 тис. військовослужбовців країни-агресора. Загарбники звернулися до керівництва з проханням вийти, але отримали відмову. Про це 1 жовтня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі національного телемарафону.

Військові росії, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва з проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ, — заявив він.

Чиновник припускає, що підрозділи окупантів намагатимуться прорватися з оточення або здадуться в полон. Однак Збройні сили України перекрили всі шляхи відходу та підвезення боєприпасів.

Нагадаємо, 30 вересня в Східному угрупованні військ заявили, що оточення російського угруповання біля Лимана на Донеччині перебуває «на етапі завершення». Також вчора президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Ямполя й успіхи Збройних сил України в Лимані.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що артилерія Збройних сил України продовжує перекривати єдиний шлях для виїзду російських військ з Лиману, що залишився, на дорозі Кремінна — Торське. Таким чином Лиман може бути звільнений від російських окупантів або оточений підрозділами ЗСУ упродовж наступних 72 годин.