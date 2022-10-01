Заявка України про вступ до НАТО стала несподіванкою для Білого дому. Фото:

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Подача українським президентом Володимиром Зеленським заявки про пришвидшений вступ України в НАТО була несподіванкою для Білого дому.

Журналісти попросили прокоментувати цю подію спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Запитали, чи підтримує вона вступ України до Північноатлантичного альянсу. Чиновниця тільки заявила, що «підтримує гарантію безпеки для України».Про це повідомило видання Politico з посиланням на двох американських чиновників, знайомих з дискусіями всередині адміністрації президента Сполучених Штатів.

Водночас ЗМІ трактують заяву спікера як відмову підтримувати перспективи вступу України до Альянсу у найближчому майбутньому: «Ми дуже віддані демократії в Україні. Давайте виграємо війну».

Однак конгресмен від штату Іллінойс Майк Куїнглі заявив, що НАТО насамперед й сформували тому, щоб не було таких агресій, яку рф веде проти України.

Після Другої світової ми усвідомили, що не можна допустити, щоб авторитарний режим знищив демократичну країну. Я думаю, ми це повинні підтримати, — наголосив він.

Тим часом в самому НАТО теж відреагували на заявку України. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України в НАТО відчинені, але зараз увага зосереджується на підтримці захисту України від повномаштабного вторгнення росії.

Нагадаємо, 30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Президент Володимир Зеленський заявив, що поки заявку розглядатимуть, Україна пропонує реалізувати гарантії безпеки країни та Європи згідно з «Київським безпековим договором», який розробили і представили партнерам.

Джерело: Politico