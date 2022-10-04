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Ракурс
Єнс Столтенберг, фото: NATO

Генсек НАТО вже отримав заявку України, заявили у Зеленського

4 жов 2022, 20:29
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг вже отримав заявку України на вступ до Північноатлантичного Альянсу.





Тепер цей документ розглядатимуть на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі. Про це під час брифінгу заявив заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква.

Сьогодні генеральний секретар отримав заявку офіційно шляхом ноти від України і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної ради, тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі, — зазначив Жовква.

Він додав, що вже дев’ять країн НАТО підтримали членство України у Північноатлантичному Альянсі.

Нагадаємо, 30 вересня Україна, у відповідь на дії росії, спрямовані на анексію чотирьох південно-східних областей, подала заявку на прискорений вступ до НАТО.

Джерело: Ракурс


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