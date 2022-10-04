Генсек НАТО вже отримав заявку України, заявили у Зеленського

Єнс Столтенберг, фото: NATO

https://racurs.ua/ua/n175426-gensek-nato-vje-otrymav-zayavku-ukrayiny-zayavyly-u-zelenskogo.html

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг вже отримав заявку України на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Тепер цей документ розглядатимуть на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі. Про це під час брифінгу заявив заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква.

Сьогодні генеральний секретар отримав заявку офіційно шляхом ноти від України і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної ради, тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі, — зазначив Жовква.

Він додав, що вже дев’ять країн НАТО підтримали членство України у Північноатлантичному Альянсі.

Нагадаємо, 30 вересня Україна, у відповідь на дії росії, спрямовані на анексію чотирьох південно-східних областей, подала заявку на прискорений вступ до НАТО.