Країни Європейського Союзу погодили восьмий пакет санкцій проти росії

https://racurs.ua/ua/n175446-krayiny-ies-ostatochno-pogodyly-vosmyy-paket-sankciy-schodo-rosiyi.html

Ракурс

Країни Європейського Союзу погодили восьмий пакет санкцій проти росії. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нові санкції передбачають заборону на морське транспортування нафти третім країнам за ціною, вищою від встановленої.

Буде запроваджено заборону на надання інжинірингових, юридичних та IT-послуг російським організаціям. Крім того, на ввезення сталевої продукції, паперу, пластику, хімікатів, сигарет, а також на експорт технологій продовжать заборону.

До санкційних списків додадуть чиновників окупаційної влади Запорізької та Херсонської областей.

У представництві Чехії в ЄС уточнили, що запущено технічну процедуру оформлення санкцій. Вони набудуть чинності з моменту опублікування офіційного журналу ЄС.

Представники Чехії, яка наразі головує в Євросоюзі, наголосили, що цей крок є «рішучою відповіддю ЄС на незаконну анексію путіним українських територій».

Раніше «Ракурс» писав, що Кіпр, Греція і Мальта, які висловлювали стурбованість цим заходом (танкери цих країн перевозять більшу частину російської нафти), отримали певні поступки.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, своєю чергою, повідомив, що Будапешт у ході дискусій домігся, щоб стеля цін на російську нафту не поширювалася на постачання трубопроводами, а також щоб нові санкції не зачіпали атомну енергетику (це могло б утруднити Угорщині будівництво нових енергоблоків для АЕС у Пакші).