Викрито зрадника, який коригував ракетні удари по Києву. Фото:

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Служба безпеки України викрила зрадника, який постачав російським ворогам координати для ракетних ударів по Києву.

Слідчі спецслужби у ході досудового розслідування встановили, що ворожий агент перебуває в окупованому Криму, але організував активну діяльність у столичному регіоні через свою агентку. Правоохоронці уже викрили і затримали цю жінку. Підозрювана знаходиться під вартою і відповідатиме за свої дії перед законом. Про це 12 жовтня повідомили в СБУ.

Куратором зловмисниці виявився 56-річний уродженець столиці, який із 2017 року проживає в окупованому Криму. Саме там колишнього киянина завербували російські спецслужби, а той добровільно погодився працювати на ворога.

Встановлено, що зрадник отримував завдання від працівника російської фсб та передавав своїй агентці до Києва. Жінці наказували збирати дані для коригування ударів по об'єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об'єктах. Крім того, зловмисниця повинна була збирати інформацію про пересування українських військ, розташування блокпостів на території столиці та Київської області.

Куратору-зраднику вже повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня багато українських міст зазнали ракетних ударів. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Львові, Хмельницькому та інших обласних центрах. Загалом окупанти випустили 83 ракети по території України, але 43 з них вдалося збити силам ППО. Внаслідок обстрілів в 12 областях та столиці загинули 14 осіб, а травмувалися 97.