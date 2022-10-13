володимир путін, фото: DW

https://racurs.ua/ua/n175718-genasambleya-oon-zasudyla-rosiyski-referendumy-u-putina-znayshlosya-lyshe-chetvero-druziv.html

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Генеральна асамблея ООН на своїй 11-й екстреній спеціальній сесії 12 жовтня підтримала проект резолюції, яка засуджує спробу «анексії» тимчасово окупованих росією територій України.

Цей документ також містить вимогу до рф негайно, повністю і безумовно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Підтримали резолюцію 143 країни, утрималися 35, проти проголосували п’ять країн — окрім самої росії це також Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія.

У МЗС України вже відреагували на ухвалення цієї резолюції.

Держави-члени ООН недвозначно заявили, що жодне територіальне привласнення в результаті погрози силою або застосування сили не може бути визнане законним, — наголошують у відомстві.

У МЗС наголошують на ще одному важливому моменті підтримки Генасамблеєю ООН цього документа — у ньому згадується резолюція Генасамблеї 68/262 «Територіальна цілісність України» від 28 березня 2014 року.

Таким чином143 члени ООН 12 жовтня підтвердили, що російська агресія проти України розпочалася ще у 2014 році, а Крим та Севастополь є невід'ємною частиною України, зазначають у МЗС.

Російська делегація усілякими способами намагалася завадити ухваленню резолюції, в тому числі вимагаючи, всупереч усталеній практиці, таємне голосування, яке в залі ООН застосовується лише для виборчих питань, — зазначають у МЗС. — Водночас держави-члени ООН абсолютною більшістю голосів завадили цим жалюгідним спробам.

У відомстві наголошують, що ухвалена резолюція буде важливою частиною міжнародного інструментарію для притягнення росії до відповідальності.