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Двоє людей загинули в результаті російських обстрілів Миколаєва, фото: ДСНС
Обстріл Миколаєва — з-під завалів будинку дістали тіла загиблих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175727-obstril-mykolaieva-z-pid-zavaliv-budynku-distaly-tila-zagyblyh-foto-video.htmlРакурс
Рашисти сьогодні, 13 жовтня, вночі знову завдали ракетного удару по Миколаєву.
Одна з ракет влучила у житловий п’ятиповерховий будинок. Наразі з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих мешканців — 31-річного чоловіка та 80-річної жінки. Про це у своєму Telgeram-каналі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Рятувальна операція триває.
Ще одна російська ракета вночі влучила в будівлю човникової рятувальної станції ДСНС. Співробітник станції, який перебував там на добовому чергуванні, загинув.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з-під завалів цього будинку визволили хлопчика, якого передали медикам.
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