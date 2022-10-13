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Ракурс
Двоє людей загинули в результаті російських обстрілів Миколаєва, фото: ДСНС

Обстріл Миколаєва — з-під завалів будинку дістали тіла загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

13 жов 2022, 14:56
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Рашисти сьогодні, 13 жовтня, вночі знову завдали ракетного удару по Миколаєву.





Одна з ракет влучила у житловий п’ятиповерховий будинок. Наразі з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих мешканців — 31-річного чоловіка та 80-річної жінки. Про це у своєму Telgeram-каналі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Рятувальна операція триває.

Ще одна російська ракета вночі влучила в будівлю човникової рятувальної станції ДСНС. Співробітник станції, який перебував там на добовому чергуванні, загинув.

Наслідки влучання ракети у човникову станцію в Миколаєві, фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з-під завалів цього будинку визволили хлопчика, якого передали медикам.

Джерело: Ракурс


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