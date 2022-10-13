Знищено чотири крилаті ракети росіян — Повітряне командування “Захід”

https://racurs.ua/ua/n175732-znyscheno-chotyry-krylati-rakety-rosiyan-povitryane-komanduvannya-zahid.html

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Чотири крилаті ракети армії росії, які 13 жовтня атакували західні області України, вдалося знищити. Про це повідомило Повітряне командування «Захід» Повітряних сил ЗСУ у Фейсбук. Там підтвердили, що воєнні злочинці рф продовжують завдавати ракетні удари по об'єктах критично-важливої інфраструктури.

Сьогодні російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу «'Калібр"' об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні. Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування ''Захід'' в зоні нашої відповідальності. Титани ППО продовжують успішно очищувати українське небо! — підсумували військові.

Нагадаємо, ракетна атака по Заходу України тривала більше години, починаючи з 15.30 у четвер, 13 жовтня. Повідомлялося по роботу українських сил ППО у низці областей. Згодом очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив влучання в один з військових об'єктів у Золочівському районі Львівщини. Знищене військове майно, жертв немає.