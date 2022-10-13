Боррель — У разі ядерного удару рф по Україні, армію путіна буде знищено

https://racurs.ua/ua/n175735-borrel-u-razi-yadernogo-udaru-rf-po-ukrayini-armiu-putina-bude-znyscheno.html

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Якою буде відповідь Заходу на потенційний ядерний удар по Україні, вказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він заявив, що відповідь не буде ядерною, але дуже потужною з військової точки зору.

Є ядерна загроза, і путін каже, що він не блефує. Ну, він не може дозволити собі блеф. Має бути чітко зрозуміло: люди, що підтримують Україну, ЄС, держави-члени, США, НАТО не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти України створить відповідь. Не ядерну відповідь, але настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде повністю знищена, — заявив Боррель під час виступу у четвер в Брюгге.

Зі слів головного дипломата Євросоюзу, «це серйозний момент в історії, і ми повинні показати нашу єдність, міць і повну рішучість».

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж не застосовуватиме ядерну зброю проти москви, якщо та завдасть ядерного удару по Україні. Раніше ЗМІ повідомили, що ядерний удар рф найбільш імовірно, викличе «фізичну відповідь» союзників України.