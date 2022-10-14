лукашенко запровадив режим контртерористичної операції, опозиція пише про приховану мобілізацію

https://racurs.ua/ua/n175746-lukashenko-zaprovadyv-rejym-kontrterorystychnoyi-operaciyi-opozyciya-pyshe-pro-pryhovanu.html

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У білорусі введено режим контртерористичної операції. Про це в країні довідалися зі слів міністра закордонних справ Володимира Макея.

Той дав інтерв’ю російській газеті «Известия», в якому розповів, що після наради з силовиками в білорусі ввели режим «контртерористичної операції».

Раніше офіційно про це нічого не повідомлялося, лише диктатор олександр Лукашенко на нараді 10 жовтня усно доручив КДБ провести «необхідні заходи антитерористичного характеру».

Макей заявив, що таке рішення нібито було ухвалено «через дані про плани деяких держав, що надійшли».

І збройні сили республіки білорусь, і правоохоронні структури, і спецслужби готові дати відсіч будь-яким провокаціям, які можуть виникнути з боку суміжних держав, — додає білоруський чиновник.

Як стало відомо опозиційному виданню «Наша Ніва», лукашенко також ухвалив принципове рішення щодо проведення прихованої мобілізації в білорусі для доукомплектації бойових частин.

Вона відбуватиметься в країні як «перевірка боєздатності». На першому етапі мобілізація не торкатиметься великих міст, му військо забиратимуть насамперед сільське населення.

Доукомплектація бойових частин робить сценарій ескалації на кордоні білорусі з Україною можливим, хоч кількість людей, яких планують мобілізувати, ЗМІ не називають.

Набір до 2 тис. осіб говорив би про доукомплектацію окремих частин під вузькі бойові завдання, наприклад, артилерійські, — сказав «Нашій Ниві! офіцер Збройних сил білорусі.