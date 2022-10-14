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лукашенко запровадив режим контртерористичної операції, опозиція пише про приховану мобілізацію
лукашенко запровадив режим контртерористичної операції, опозиція пише про приховану мобілізаціюhttps://racurs.ua/ua/n175746-lukashenko-zaprovadyv-rejym-kontrterorystychnoyi-operaciyi-opozyciya-pyshe-pro-pryhovanu.htmlРакурс
У білорусі введено режим контртерористичної операції. Про це в країні довідалися зі слів міністра закордонних справ Володимира Макея.
Той дав інтерв’ю російській газеті «Известия», в якому розповів, що після наради з силовиками в білорусі ввели режим «контртерористичної операції».
Раніше офіційно про це нічого не повідомлялося, лише диктатор олександр Лукашенко на нараді 10 жовтня усно доручив КДБ провести «необхідні заходи антитерористичного характеру».
Макей заявив, що таке рішення нібито було ухвалено «через дані про плани деяких держав, що надійшли».
І збройні сили республіки білорусь, і правоохоронні структури, і спецслужби готові дати відсіч будь-яким провокаціям, які можуть виникнути з боку суміжних держав, — додає білоруський чиновник.
Як стало відомо опозиційному виданню «Наша Ніва», лукашенко також ухвалив принципове рішення щодо проведення прихованої мобілізації в білорусі для доукомплектації бойових частин.
Вона відбуватиметься в країні як «перевірка боєздатності». На першому етапі мобілізація не торкатиметься великих міст, му військо забиратимуть насамперед сільське населення.
Доукомплектація бойових частин робить сценарій ескалації на кордоні білорусі з Україною можливим, хоч кількість людей, яких планують мобілізувати, ЗМІ не називають.
Набір до 2 тис. осіб говорив би про доукомплектацію окремих частин під вузькі бойові завдання, наприклад, артилерійські, — сказав «Нашій Ниві! офіцер Збройних сил білорусі.
За його словами, тривогу треба буде бити, якщо цифра мобілізованих перевищить п’ять тисяч. Це означатиме створення ударного угруповання на якомусь напрямку.
Якщо перевалити за 10 тисяч — кілька угруповань, — додає співрозмовник.
«Нашій Ніві» достовірно відомо, що поки що повістки отримують лише мешканці невеликих районів білорусі. Великі міста перша хвиля «прихованої мобілізації» поки що не торкається.
Найбільша установка на ті військово-облікові спеціальності, які мають дефіцит у російській армії, — кажуть нам обізнані джерела.
Одне із джерел каже, що «на збори» викликають водіїв. Інша — «кухарів, водіїв, технічний та тиловий персонал». Можливо, йдеться про набір на першому етапі того обслуговуючого персоналу, який зможе забезпечити підготовку самих мобілізованих та техніки для них.
З 12 жовтня по 12 листопада військові комісаріати проводять звірку облікових даних із місцевими розпорядно-виконавчими органами та підприємствами, — це вже публічно кажуть в ефірі пропагандистських ЗМІ військкоми.
Раніше такі звірки миттєво не проводилися.
Публічно лукашенко, а за ним і генерали заявляють, що білорусь вступить у війну лише у разі нападу на її територію. Водночас пропаганда програмує силовиків та населення, що такий напад з боку України, мовляв, обов’язково станеться, бо до цього нібито влада України «підштовхує Захід».
При цьому лукашенко заявив, що до білорусі прибуде «не одна тисяча» російських солдатів, і визнав участь білорусі в «спеціальній військовій операції», що робить його країну легітимною ціллю для ЗСУ.
Раніше джерела повідомляли, що на білоруські полігони очікується прибуття значної кількості російських мобілізованих.
Раніше командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що Україна постійно стежить за тим, що відбувається у сусідній країні. Станом на зараз ЗСУ готові до можливого нового наступу з території білорусі.
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