У російському бєлгороді загорілася міська ТЕС. Фото: соцмережі

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Ракурс

У російському Бєлгороді у п’ятницю, 14 жовтня, зайнялась пожежа на місцевій підстанції.

За попередніми даними, горить міська ТЕС «Промінь». Частина міста залишилася без світла. Пожежу зафіксувала на «Харківській горі» — районі, що розташований у південній частині бєлгорода. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Перед цим над містом чули звуки вибухів. Місцева влада підтвердила, що внаслідок обстрілу загорілася підстанція 110 кВт. На місці працюють екстрені служби.

В бєлгородській області вже не вперше горить ТЕС. Так, 11 жовтня, у місті шебекіно обстріляли підстанцію: снаряди пошкодили трансформатор, без електроенергії залишилися понад дві тисячі місцевих жителів.

Нагадаємо, 13 жовтня соцмережі повідомляли, що у російському бєлгороді уламки ракети ушкодили багатоповерховий будинок. Місцева влада заявляла про обстріл з боку України.

Однак 14 жовтня Telegram-канал «Стратком ЗСУ» повідомив, що регіональний паблік Білгородщини поширив допис зі знімками уламків начебто «української» ракети. Однак OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm звернули увагу на маркування цих уламків. Виявилося, що це російська ракета для зенітно-ракетного комплексу С-400.