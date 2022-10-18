Рада визнала Ічкерію тимчасово окупованою росією. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/ua/n175889-rada-vyznala-ichkeriu-tymchasovo-okupovanou-rosiieu.html

Ракурс

Верховна Рада України визнала Ічкерію тимчасово окупованою росією.

Відповідне рішення народні депутати ухвалили 18 жовтня на пленарному засіданні Верховної Ради. Також вони засудили геноцид чеченського народу. За відповідну постанову проголосували 287 парламентарів. Про це народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк написав у Telegram.

Рада підтримала визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою російською федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу, — йдеться у повідомленні.

Таким чином Україна не визнає окупації росією території Ічкерії та вважає існуючий режим на цій території окупаційним. Україна також закликає держави-члени ООН та міжнародні організації розслідувати російські злочини в Ічкерії й притягнути винних до відповідальності та визнати країну окупованою країною-агресором.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада України ухвалила постанову, якою офіційно визнала окупацію Північних японських територій росією. Парламент закликав міжнародну спільноту продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії.