Контрбатарейна стрільба української САУ CAESAR

https://racurs.ua/ua/n175898-iedynym-snaryadom-tochno-u-cil-artyleriya-zsu-znyschyla-rosiysku-sau-msta-s-video.html

Ракурс

Контрбатарейний вогонь української високоточної артилерії знищив російську 152-мм САУ 2С19 «Мста-С».

Відео ураження ворожої техніки оприлюднив osint-ресурс Ukraine Weapons Tracker.

Як видно з відео, ціль українські військові уразили із першого пострілу. Судячи із цього та характеру ушкоджень, можна припустити, що для знешкодження «Мста-С» використали високоточний артилерійський боєприпас M982 Excalibur. Ним поцілити у ворога можна однією гаубицею і першим пострілом, що й бачимо на цьому відео.

#Ukraine: What appears to be a Russian 2S19[M2] Msta-S 152mm self-propelled gun was hit by a Ukrainian precision artillery strike. pic.twitter.com/fJv1SKgucL — �� Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 17, 2022

Росіяни розгорнули свою САУ біля дороги, але намагалися заховати техніку поміж деревами посадки на краю галявини. Аеророзвідка допомогла виявити та знищити російську артилерію.

Це вже не перше відео успішної протидії контрбатарейних підрозділів ЗСУ ворожій артилерії. «Ракурс» писав про знищення високоточним коригованим боєприпасом Excalibur російської САУ «Мста-С» на Херсонщині.

Контрбатарейна боротьба — ведеться із закритих вогневих позицій цілим артилерійським підрозділом (батареєю або дивізіоном) проти групи близько розташованих один до одного установок супротивника. Найчастіше ціль, яку треба вразити, знаходиться у складі батареї і саме через це контрбатарейний вогонь отримав таку назву.