Контрбатарейний вогонь української високоточної артилерії знищив російську 152-мм САУ 2С19 «Мста-С».

Відео ураження ворожої техніки оприлюднив osint-ресурс Ukraine Weapons Tracker.

Як видно з відео, ціль українські військові уразили із першого пострілу. Судячи із цього та характеру ушкоджень, можна припустити, що для знешкодження «Мста-С» використали високоточний артилерійський боєприпас M982 Excalibur. Ним поцілити у ворога можна однією гаубицею і першим пострілом, що й бачимо на цьому відео.

#Ukraine: What appears to be a Russian 2S19[M2] Msta-S 152mm self-propelled gun was hit by a Ukrainian precision artillery strike. pic.twitter.com/fJv1SKgucL