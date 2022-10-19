Міноборони білорусі пояснило масову розсилку повісток

https://racurs.ua/ua/n175922-minoborony-bilorusi-poyasnylo-masovu-rozsylku-povistok.html

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Міністерство оборони білорусі прокоментувало активізацію розсилки повісток громадянам. Там стверджують, що розсилка повісток ведеться для «обліку даних» та ніяк не пов’язана з мобілізацією, яка нібито не планується.

Таким чином 19 жовтня білоруське оборонне відомство відреагувало на значну кількість повідомлень про надсилання повісток білорусам для явки у військкомати, нібито для «уточнення даних».

Зі слів відомства, йдеться про стандартну перевірку, під час якої «громадяни викликаються для звірки наявних даних шляхом особистого спілкування з ними за місцем роботи (навчання), а також за місцем проживання у місцевих органах влади та військових комісаріатах. При цьому виклик громадян для бесіди проводиться у робочому порядку, зокрема й телефоном та повістками».

В оборонному відомстві також стверджують, що жодних мобілізаційних заходів у білорусі не проводяться. Проте, як пише «Мотолько», що повістки розсилають, зокрема й демобілізованим 5-ї СЗГ у м. Мар’їна Гірка. Їх викликають на військові збори, які відповідно до порядку денного пройдуть з 21 жовтня до 4 листопада. Також, є дані, що повістки надходять колишнім міліціонерам, робітникам низки гродненських підприємств, а також демобілізованим ВДВ.