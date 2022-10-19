У Лимані виявили «військову комендатуру» окупантів, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n175939-viyskovu-komendaturu-rashystiv-vyyavyly-v-deokupovanomu-lymani-foto.html

Ракурс

У деокупованому місті Лиман Донецької області правоохоронці виявлено місце дислокації так званої «військової комендатури» окупантів.

Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що свій так званий штаб окупанти розташували в адміністративній будівлі одного з місцевих підприємств. Там вони проводили фільтраційні заходи і оформлювали місцевим мешканцям фейкові документи на переміщення по місту.

Цивільних, які з будь-яких причин не пройшли «фільтрацію», примусово залучали до будівництва фортифікаційних споруд, розвантаження автомобілів з матеріальним забезпеченням, обладнання території колючим дротом тощо. Утримувались потерпілі по декілька днів у холодному підвалі, в нелюдських умовах, — наголошують у відомстві.

Крім того, у гаражах та боксах для ремонту техніки виявлено понівечені та розукомплектовані автомобілі, відібрані у місцевого населення.

Крім того, про перебування підрозділів армії держави-агресора на цій території вказують мапи Донецької області з певними відмітками, залишки продуктів харчування, ліки російського виробництва, а також кинуті окупантами зброя і військова форма, — додають у прокуратурі.

Наголошується, що вилучені речі стануть речовими доказами у справах про вчинення російськими військовими злочинів на території Донецької області. Здійснюється досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Лиман перебував під російською окупацією з кінця травня до початку жовтня.