білорусь перекидає до кордону з Україною ЗРК С-300. Фото: «Беларускі Гаюн»

https://racurs.ua/ua/n175972-bilorus-perekydaie-do-kordonu-z-ukrayinou-raketni-kompleksy-s-300.html

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У білорусі фіксується, як колона зенітних ракетних комплексів С-300 прямує у бік кордону з Україною.

Рух колони збройних сил білорусі, яка прямує з Мінська у напрямок українського кордону помітили у четвер, 20 жотвня. Військова техніка їхала по трасі Р23 у напрямку Слуцького району Мінської області. Про це проект «Беларускі Гаюн» у Telegram.

З’ясувалося, що до складу колони входили: автобус МАЗ-256, сім тентових вантажівок МАЗ із причепами, низьковисотний виявник (НПО) 76Н6, командний пункт 5Н63С, пусковий зенітно-ракетний комплекс С-300 без контейнерів та чотири ЗРК С-300 з контейнерами.

Зазначається, що за останній тиждень відбувається ротація російської армії вздовж усього кордону з Україною. «Беларускі Гаюн» пише, що переміщення цих систем ППО також може бути пов’язане з ротацією.

Тим часом міністерство оборони білорусі прокоментувало інформацію про ешелони з білоруською військовою технікою, яку відправляють в рф. Як пише «Зеркало», керівник управління розвитку систем озброєння збройних сил білорусі полковник сергій сахарук заявив, що білоруська техніка відправляється начебто «на модернізацію», а натомість з країни-агресора надходить нова техніка.

Нагадаємо, 20 жовтня в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що зростає ризик нового наступу окупантів з території білорусі. Військові не виключають, що ворог може спробувати відрізати західні області України від решти території, щоб перерізати основні логістичні артерії, постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів.

Джерело: «Зеркало»