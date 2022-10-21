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ЗСУ ліквідували вже понад 66,7 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

100 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

21 жов 2022, 09:29
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 66 тис. 750 осіб.





За минулу добу цей показник зріс на 100 осіб. Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 573 танки;
  • 5 тис. 258 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 648 одиниць артилерійських систем;
  • 372 одиниці РСЗВ;
  • 189 одиниць засобів ППО;
  • 269 літаків;
  • 243 гелікоптери;
  • 1 тис. 325 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 329 крилатих ракет;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 6 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 147 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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