ЗСУ ліквідували вже понад 66,7 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n175983-100-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 66 тис. 750 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 100 осіб. Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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