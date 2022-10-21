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ЗСУ ліквідували вже понад 66,7 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
100 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n175983-100-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 66 тис. 750 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 100 осіб. Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 573 танки;
- 5 тис. 258 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 648 одиниць артилерійських систем;
- 372 одиниці РСЗВ;
- 189 одиниць засобів ППО;
- 269 літаків;
- 243 гелікоптери;
- 1 тис. 325 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 329 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 6 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 147 одиниць спеціальної техніки.
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