На Донеччині затримали коллаборанта, який допомагав утікати рашистам

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На Донеччині викрили та затримали колаборанта, який допомагав рашистам лісовими стежками втікати від контрнаступу ЗСУ.

Після відступу російських війські він намагався переховуватися, проте його відразу викрили після деокупації району. Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.

Затриманий — мешканець селища Старий Караван Лиманської територіальної громади. На початку повномасштабного російського вторгнення він добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Встановлено, що колаборант надавав окупантам особисті дані українських патріотів і адреси проживання їх близьких, — наголошують в СБУ. — Отримані установчі дані каральні загони агресорів використовували для проведення масових репресій проти місцевих жителів.

За даними слідства, зловмисник також:

«здавав» окупантам місця перебування учасників руху спротиву;

показував агресорам будинки місцевих фермерів, які виїхали з області. Такі домоволодіння загарбники спочатку розграбовували, а потім розселяли в них свій особовий склад і маскували у дворах військову техніку.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111−1 (надання незаконним збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу. Йому судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.