Українська армія відбила атаки росіян у трьох областях. Фото: Генштаб

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Українські військові продовжують давати бій російському противнику та успішно атакують ворожі позиції.

За минулу добу, 21 жовтня, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині. Також підтверджено, що 20 жовтня ЗСУ уразили ремонтну базу ворожої техніки в районі Нової Каховки, що на Херсонщині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 22 жовтня.

Українська бойова авіація вчора завдала 16 ударів й уразила три опорних пункти і 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також три позиції зенітних ракетних комплексів ворога. А підрозділи ППО на різних напрямках збили ворожий літак Су-25 та один безпілотник типу «Орлан-10».

Ракетні війська й артилерія ЗСУ 21 жовтня вдарили по двох пунктах управління, 14 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів, зенітному ракетному комплексі С-300 противника, ворожій артилерії на вогневих позиціях та ще п’ятьох важливих цілях.

Окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, завдають ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом 21 жовтня противник завдав п’ять ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів.

Росіяни також задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію й міномети для обстрілів районів понад 50 населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що у Україні, імовірно, загинули 10 іранських інструкторів, які консультували росіян щодо дронів-камікадзе Shahed-136. Іранці були ліквідовані минулого тижня «українськими ударами».