Штурм позицій рф танком і піхотою показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n176057-shturm-pozyciy-rf-tankom-i-pihotou-pokazaly-zsu-video.html

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Штурм позицій російських окупантів підрозділами Збройних сил України зняли на відео з безпілотника. Зокрема, продемонстровано вправну й чітку роботу українського та піхоти, ймовірно, зі складу «Грузинського національного легіону», які зачистили позиції ворога.

Нагадаємо, що за даними американської розвідки, Збройні сили України мають шість тижнів для активного просування на півдні та сході. Зараз ЗСУ мають перевагу над російськими військовими, що може дозволити їм досягти успіху на Херсонському та Луганському напрямках.