Армія рф вдарила по селу на Донеччині фосфорними снарядами

Армія росії в черговий раз вчинила воєнний злочин — окупанти обстріляли населений пункт Велика Новосілка у Донецькій області забороненими фосфорними снарядами.

Про це 25 жовтня повідомляє Національна гвардія України.

На відео бійців Дніпровської бригади Національної гвардії потрапив один із таких обстрілів.

Ці снаряди небезпечні тому, що окрім того, що випалюють все живе, так ще й надзвичайно отруйні для навколишнього середовища, — констатують нацгвардійці.