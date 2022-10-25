Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Армія рф вдарила по селу на Донеччині фосфорними снарядами

Армія рф обстріляла село на Донеччині фосфорними снарядами (ВІДЕО)

25 жов 2022, 17:26
999

Армія росії в черговий раз вчинила воєнний злочин — окупанти обстріляли населений пункт Велика Новосілка у Донецькій області забороненими фосфорними снарядами.





Про це 25 жовтня повідомляє Національна гвардія України.

На відео бійців Дніпровської бригади Національної гвардії потрапив один із таких обстрілів.

Ці снаряди небезпечні тому, що окрім того, що випалюють все живе, так ще й надзвичайно отруйні для навколишнього середовища, — констатують нацгвардійці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів