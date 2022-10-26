Нову технологію виявлення коронавірусу створили американські учені

https://racurs.ua/ua/n176163-vyyavlyaty-koronavirus-u-povitri-dopomojut-nanotehnologichni-bulbashky-video.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку хвороби COVID-19, можна виявляти у повітрі приміщення за допомогою нанотехнологічних бульбашок, котрі реагують при зустрічі з цим вірусом, лускаючись і викидаючи назовні свій вміст.

Засновані на такому принципі детектори можна розташовувати на стіні, стелі чи повітропроводі, де постійно рухається повітря, щоб негайно сповістити мешканців про наявність навіть незначного рівня вірусу. Про це повідомляє прес-служба Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії (США), співробітники якої розробили відповідну технологію.

Серцем технології є міцела — молекулярна структура, що складається з масел, жирів та іноді води з внутрішнім простором, який може бути заповнений повітрям чи іншою речовиною, — вказано в повідомленні. — Міцели часто використовуються для доставки протиракових препаратів в організм і є основною складовою мила та миючих засобів. Майже кожен стикався з міцелами у вигляді мильних бульбашок.

В ході розробки нової технології учені здійснили такі кроки:

створили новий вид міцел, на поверхні яких нанесено копії відбитка частинки SARS-CoV-2;

заповнили ці міцели сіллю, котра здатна створювати електронний сигнал, але перебуває в стані спокою, коли упакована всередині міцели. Коли вірусна частка взаємодіє з одним із надрукованих рецепторів на поверхні, міцела відкривається, висипаючи сіль і миттєво посилаючи електронний сигнал.

Система діє як збільшувач сигналу, перетворюючи присутність однієї вірусної частки в 10 млрд молекул, котрі разом створюють сигнал, який можна виявити, — зазначають учені.

Про виявлення коронавірусу базований на цій технології детектор повідомить вже через хвилину — хоча технологія виявляє вірус протягом мілісекунди, пристрою потрібен додатковий час, щоб запустити програмне забезпечення для контролю якості, аби підтвердити сигнал і запобігти помилковим тривогам.

Розробники стверджують, що їхній детектор має такі переваги перед іншими сучасними технологіями:

він створює сигнал швидше;

вимагає набагато меншої кількості вірусних частинок;

дає менше помилок.

Такі недорогі детектори можна було б розмістити в школах, лікарнях чи відділеннях невідкладної допомоги — скрізь, де вам потрібно негайно знати, що вірус присутній, наголошують учені.