Сенат Польщі одноголосно визнав владу рф терористичним режимом

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Сенат Польщі визнав російський режим терористичним. Рішення ухвалили 26 жовтня одноголосно 85-ма голосами. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Сенату.

Сенат Польщі вкотре рішуче засуджує агресію росії і закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд росії терористичним режимом, — йдеться у резолюції.

Сенатори нагадали, що 24 лютого 2022 року російська армія розв’язала жорстоку війну з Україною, з метою стерти суверенну країну з карти світу та знищити її націю. У резолюції вказано, що героїчне відстоювання незалежності громадянами України викликало захоплення всього вільного світу.

Україна сьогодні є найважливішим місцем, де захищають демократію і свободу, — йдеться у документі.

Сенатори вказали, що російські воєнні злочинці тероризують мешканців українських міст, бомбардуючи цивільні об'єкти.

Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених та цивільних на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, депортують, переселяють і відправляють українських громадян на далеку периферію росії, — йдеться в резолюції.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій росія названа терористичним режимом.